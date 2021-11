Ljubljana, 12. novembra - Po današnjih tekmah evropskih kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2022 so še vedno znani le štirje udeleženci mundiala v Katarju. Ob gostitelju še Brazilija, Danska in Nemčija. Na prag uvrstitve so z visoko zmago proti Albaniji s 5:0 prišli Angleži.