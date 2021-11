Ministrica Jaklitscheva obiskala tudi Belokranjski muzej Metlika

Loški Potok/Metlika/Novo mesto, 12. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je med vladnim obiskom Jugovzhodne statistične regije obiskala občino Loški Potok, rojstno hišo slovenskega misijonarja Friderika Ireneja Barage, Belokranjski muzej Metlika in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.