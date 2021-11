V ZDA letos zaradi covida-19 umrlo že več ljudi kot lani

New York, 12. novembra - Kljub popolnemu dostopu do cepiv proti covidu-19 je letošnji smrtni davek te bolezni v ZDA že presegel tistega iz leta 2020, ko so bila cepiva šele v fazi raziskav. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa je letos zaradi covida-19 umrlo že precej več kot 353.000 ljudi, lani pa jih je 320.000.