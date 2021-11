Janša ob regijskem obisku vlade tudi v Krki in novomeški škofiji

Novo mesto, 12. novembra - V okviru današnjega vladnega obiska v jugovzhodni Sloveniji so ministri na delovnem posvetu v Ribnici govorili o projektih v regiji, precej pozornosti pa namenili infrastrukturnim projektom, migracijam, romskim vprašanjem in digitalizaciji, so sporočili z vlade. Premier Janez Janša je med drugim obiskal družbo Krka in novomeško škofijo.