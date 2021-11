Epidemija covida-19 med sladkornimi bolniki terjala velik davek

Ljubljana, 14. novembra - Epidemija covida-19 je ljudi s sladkorno boleznijo zelo zaznamovala. Veliko jih je bilo tako med tistimi, ki so morali zaradi covidne bolezni v bolnišnico in so imeli hujši potek bolezni, kot tudi med tistimi, ki so zaradi covida-19 umrli, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni.