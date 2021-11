Biden na čelo FDA imenoval Roberta Califfa

Washington, 12. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden je na čelo zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) imenoval kardiologa Roberta Califfa, ki je to agencijo vodil že od leta 2016 do leta 2017. Potrditi ga mora še senat, kar pa naj ne bi šlo povsem gladko, ker je Califf povezan s farmacevtsko industrijo.