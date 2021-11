Združenje hotelirjev Slovenije za nadaljnjo pomoč države

Rogaška Slatina, 12. novembra - Udeleženci letnega zbora Združenja hotelirjev Slovenije, ki posluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije, so se strinjali, da bo tudi v naslednjem obdobju potrebna državna pomoč najbolj ogroženim segmentom in podjetjem. Stanje rezervacij je ob koncu tega leta in na začetku prihodnjega namreč zelo slabo, so poudarili.