Pred poslanci do konca leta več pomembnejših odločitev

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 13. novembra - Do konca leta se bo DZ sestal še na dveh rednih in kakšnem izrednem zasedanju. Med drugim bodo poslanci na interpelacijah odločali o usodi več ministrov, čaka pa jih tudi več pomembnejših zakonov. Med drugim zakona o dolgotrajni oskrbi in o debirokratizaciji, ki bosta po pričakovanjih znova razdelila poslance. Čaka pa jih tudi sprejem proračuna.