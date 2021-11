V veljavi jasnejša pravila za šolske sklade

Ljubljana, 13. novembra - Danes je začela veljati novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jasneje določa namembnost izplačil iz šolskih skladov. Ta so namenjena tudi financiranju dejavnosti otrokom iz revnejših družin, pomoč iz skladov pa ne bo več obdavčena. Veljati je začel tudi odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Grm.