V New Yorku festival Znanost v gledališču v izvedbi Tjaše Ferme

New York, 12. novembra - V gledališču The Cell v Chelsii na Manhattnu poteka festival znanost v gledališču, ki ga organizira slovenska igralka in producentka Tjaša Ferme. Na zadnji festivalski dan v nedeljo bodo uprizorili predstavo Eden (Raj), v kateri se poleg igralk Tjaše Ferme in Gaje Višnar predstavlja tudi slovenska znanstvenica Polona Šafarič Tepeš.