Podnebni protestniki izpraznili pnevmatike luksuznih vozil

Glasgow, 12. novembra - Podnebni protestniki so izpraznili pnevmatike luksuznih vozil, ki so bila parkirana na mestnih ulicah Glasgowa, kjer poteka podnebni vrh COP26. Za to potezo so se odločili, da bi povečali ozaveščenost glede emisij toplogrednih plinov, saj so ta vozila velik porabnik goriva in posledično velik onesnaževalec.