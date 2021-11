Partnerji MFRR še naprej zaskrbljeni glede financiranja STA

Bruselj, 12. novembra - Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so danes pozdravili sklenitev pogodbe, ki je končala akutno finančno krizo Slovenske tiskovne agencije (STA). A so vseeno še naprej zaskrbljeni, ker da bi pogoji iz sedanje pogodbe lahko dolgoročno finančno oslabili agencijo in njeno pomembno izvajanje javne službe.