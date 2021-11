Vreme: Oblačno in megleno

Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo povečini suho, zapihala bo šibka burja. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo prevladovalo oblačno vreme, predvsem v krajih južno od nas bo občasno deževalo.