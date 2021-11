Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 12. novembra - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v pozitivnem vzdušju in tako sledil dogajanju na evropskih borzah, ki so večinsko obarvane v zeleno. Borzni posredniki so sicer cel teden premlevali skrbi o dolgotrajni inflaciji. Na pozitivne predznake so vplivala poročila podjetja Johnson & Johnson in velikih tehnoloških podjetij, je poročal Reuters.