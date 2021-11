Vlak pri Prešnici zbil iranskega migranta

Kozina, 12. novembra - V četrtek nekaj po 20. uri je vlak na relaciji Kozina-Prešnica pri naselju Brgod zbil moškega, za katerega so kasneje policisti ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Irana, ki je v Slovenijo prišel nezakonito. Moškega so odpeljali v izolsko bolnišnico s hujšimi poškodbami, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.