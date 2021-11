KGZS s predlogi ukrepov za razvoj zelenjadarstva

Ljubljana, 13. novembra - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v luči premajhne samooskrbe z zelenjavo, ta je bila lani 48-odstotna, predlaga več ukrepov za razvoj zelenjadarstva. Za povečanje pridelave zelenjave in učinkovitejšo prodajo bo treba bolje organizirati odkup in s tem okrepiti pogajalski položaj pridelovalcev v verigi 'od njive do mize', so poudarili.