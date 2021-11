Premier Janša bo odgovarjal na vprašanja o plačevanju davkov, korupciji in epidemioloških ukrepih

Ljubljana, 15. novembra - DZ bo danes s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom začel redno mesečno zasedanje. Vprašanja predsedniku vlade so povezana s plačevanjem davkov, korupcijo, predlogom za izredno usklajevanje pokojnin in epidemiološkimi ukrepi za nadaljnje preprečevanje širjenja covida-19.