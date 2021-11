V brežiški bolnišnici dodatno omejili obiske

Brežice, 12. novembra - V Splošni bolnišnici Brežice zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom dodatno omejujejo obiske. Kot so sporočili, so obiski možni le pri bolnikih, ki se v bolnišnici zdravijo več kot sedem dni. Obiski bolnikov na oddelkih so le ob sredah med 14.30 in 15.30 in so omejeni na 15 minut. V enem dnevu lahko bolnika obišče le ena oseba.