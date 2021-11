Koprska občina prenovila 80 plezalnih smeri

Črni Kal, 13. novembra - Koprska občina je v okviru projekta Oživimo podeželje pred kratkim prenovila 80 plezalnih smeri na območju Ospa, Črnega Kala in Mišje peči. Kraški rob je namreč priljubljena rekreacijska točka za domače in tuje obiskovalce, v prizadevanjih za večjo varnost in izboljšanje plezalne izkušnje pa bo občina obnavljanje nadaljevala tudi v prihodnjem letu.