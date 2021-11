Taylor Swift z novo različico albuma Red

Los Angeles, 13. novembra - Ameriška glasbenica Taylor Swift se je odločila, da bo po vzoru nove različice albuma Fearless na novo izdala tudi album Red iz leta 2012. Nova različica albuma, ki ga je podnaslovila enako kot prejšnji projekt (Taylor's Version) bo vsebovala 30 skladb, med katerim bo tudi daljša, desetminutna različica uspešnice All Too Well.