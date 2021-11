Poroštveni zakon za gradnjo belokranjskega dela hitre ceste v medresorskem usklajevanju

Ribnica, 12. novembra - Ministrstvo za infrastrukturo je danes v medresorsko usklajevanje poslalo poroštveni zakon za gradnjo hitre ceste od Malin do Metlike in Črnomlja, je ob obisku vlade v jugovzhodni regiji povedal minister Jernej Vrtovec. Z Darsa so nedavno sporočili, da za ta odsek že potekajo aktivnosti za odkup zemljišč.