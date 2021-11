V Ljubljani ponoči zagorelo več vozil

Ljubljana, 12. novembra - Policiste so danes ponoči obvestili o požaru vozila na enem od parkirišč na območju Bežigrada. Vozilo, ki je prvo zagorelo, je pogorelo v celoti, požar pa se je razširil še na tri sosednja vozila. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan.