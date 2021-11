Policisti iščejo roparja prodajalne v Mengšu

Ljubljana/Mengeš, 12. novembra - Policisti so v četrtek obravnavali roparski tatvini. V Ljubljani je storilec ukradel nahrbtnik in skušal na bankomatu dvigniti denar z ukradenimi bančnimi karticami, v Mengšu pa je neznanec z nožem zagrozil prodajalki, naj mu izroči denar. Prvega so policisti prijeli, drugega še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.