V Birminghamu odkrili doslej neznano pesem Georga Harrisona in Ringa Starra

Birmingham, 14. novembra - V Birminghamu so na podstrešju odkrili doslej neznano pesem, ki sta jo posnela člana zasedbe The Beatles - leta 2001 preminuli George Harrison in Ringo Starr. Pesem z naslovom Radge Shaam je napisal novinar Suresh Joshi, ki je Beatlese seznanil z indijskim učiteljem joge Maharishijem Maheshom Yogijem, so zapisali v muzeju Beatlov v Liverpoolu.