Vsi klubi 1., 2. in 3. SKL s tekmovalno licenco

Ljubljana, 12. novembra - V preteklih dveh mesecih so potekali postopki drugega dela licenciranja moških košarkarskih klubov za tekmovalno sezono 2021/22. Klubi 1., 2. in 3. SKL so poleti pridobljeno tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi, infrastrukturnimi ter finančnimi merili za prvo polovico koledarskega leta 2021. Vsi so prejeli licenco.