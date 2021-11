Razprava: Za vladavino prava v EU se bo treba odločneje boriti

Ljubljana, 12. novembra - Za vladavino prava in skupne vrednote se bo treba odločneje boriti, saj so primeri Poljske in Madžarske, pa tudi Slovenije pokazali, da vrednote pravne države in demokracije niso samoumevne, je bilo skupno sporočilo prvega dela seminarja, ki sta ga na to temo pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije in nizozemski Helsinški odbor.