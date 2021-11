Tarantinov roman Bilo je nekoč... v Hollywoodu še v posebni različici

Los Angeles, 15. novembra - Pri založbi HarperCollins je poleti izšla knjižna priredba z oskarjem nagrajenega filma Quentina Tarantina Bilo je nekoč... v Hollywoodu. Tudi knjiga je takoj postala uspešnica in se uvrstila na prvo mesto lestvice najbolje prodajanih leposlovnih knjig časopisa The New York Times. Po novem je roman na voljo še v luksuzni trdi izdaji.