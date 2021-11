Epidemija močno oklestila lansko poslovanje Term Resort

Rimske Toplice, 14. novembra - Epidemija covida-19 je močno oklestila lansko poslovanje Term Resort iz Rimskih Toplic. Družba je ustvarila 3,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, leto prej pa so ti znašali 6,4 milijona evrov. Potem ko so terme leta 2019 poslovale z dobičkom v višini dobrih 64.000 evrov, so lani imele 108.734 evrov izgube.