V Rokavskem prelivu pogrešajo tri prebežnike

Lille/London, 12. novembra - Francoske oblasti so danes sporočile, da pogrešajo tri prebežnike, ki so s kanuji skušali preko Rokavskega preliva pripluti do obale Velike Britanije. Rokavski preliv je sicer v četrtek s čolni prečkalo približno tisoč prebežnikov, kar je največ doslej v enem dnevu.