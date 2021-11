Vreme: V višjih legah pretežno jasno, drugod oblačno in megleno

Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z oblačnim ali meglenim vremenom od 5 do 9, drugod od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo na Primorskem dokaj sončno s šibko burjo. Drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa ciklonsko območje. Od juga doteka k nam v višinah topel in suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu in v krajih zahodno od nas povečini sončno. Drugod se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki bo ponekod lahko vztrajala cel dan. V soboto bo prevladovalo oblačno vreme, predvsem v krajih južno od nas bo občasno deževalo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo zmerno obremenilen, v krajih s sončnim vremenom pa ugoden. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen.