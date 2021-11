Anže Kopitar z golom pomagal kraljem do sedme zmage v nizu

Ottawa, 12. novembra - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je v severnoameriški ligi NHL spet vpisal med strelce za Los Angeles Kings in je s 16 točkami (po osem golov in podaj) na sedmem mestu med najboljšimi igralci lige. Tokrat je Kopitar s soigralci gostoval pri oslabljenih Ottawa Senators in zmagal z 2:0, kar je bila že sedma zaporedna zmaga kraljev.