Ljubljana, 12. novembra - Sprejem predstavnikov Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Evropske zveze gluhih pri predsedniku DZ Igorju Zorčiču, ki je bil napovedan za danes ob 12. uri v DZ na Šubičevi 4 v Ljubljani, je preložen do nadaljnjega, so sporočili iz državnega zbora.