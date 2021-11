Brazilija z zmago nad Kolumbijo že na SP

Sao Paulo, 12. novembra - Nogometaši Brazilije so prva ekipa iz Južne Amerike, ki si je zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju. Ponoči so v Sao Paulu premagali Kolumbijo s povratnikom Jamesom Rodriguezom z 1:0 (0:0). Pred tem je Čile v Asuncionu ugnal Paragvaj z 1:0 (o:0) in se na lestvici povzpel na četrto mesto.