Višje sodišče Korošcu potrdilo zaporno kazen zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče

Ljubljana, 12. novembra - Višji sodniki so potrdili sodbo Janu Korošcu zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti z dvema žrtvama in nevarne vožnje. Korošec je bil obsojen na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora. Po prestani zaporni kazni še dve leti ne bo smel voziti, je potrdilo višje sodišče. Sodba je zdaj pravnomočna, piše Dnevnik.