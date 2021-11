V ljubljanski Drami slavnostna premiera Müllerjevega Cementa

Ljubljana, 13. novembra - V ljubljanski Drami bo drevi slavnostna premiera drame Cement Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana Horvata. Uprizoritev je del trilogije, ki sta jo v Zagrebu, Ljubljani in Beogradu po delu nemškega dramatika zasnovala Horvat ter avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković. Predstava se osredotoča na intimno zgodbo Gleba in Daše.