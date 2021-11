Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 11.

Ljubljana, 19. novembra - V Glasgowu se je z dogovorom, ki med okoljevarstveniki ni požel navdušenja, končala podnebna konferenca. Predsednika ZDA in Kitajske Joe Biden in Xi Jinping sta imela virtualno srečanje. Razmere na poljsko-beloruski meji so sprožale vse večjo zaskrbljenost v Evropi. Večji del Evrope se sooča s hitro rastjo okužb z novim koronavirusom.