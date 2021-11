Einspielerjeva nagrada letos arheologu Glaserju

Celovec/Ljubljana, 12. novembra - Letošnjo Einspielerjevo nagrado bo prejel avstrijski arheolog in univerzitetni profesor Franz Glaser. Nagrado podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ena od krovnih organizacij avtohtone narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, in Krščanska kulturna zveza (KKZ).

Arheolog Glaser je Einspielerjevo nagrado prejel za svoja prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na avstrijskem Koroškem ter svoj spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, na spletni strani poroča osrednji tednik koroških Slovencev Novice.

Glaser je od leta 1977 kustos v Koroškem deželnem muzeju v Celovcu. Na avstrijskem Koroškem je vodil številna izkopavanja in napisal o tem številne prispevke - nekatere tudi v slovenščini, navaja spletna Wikipedija.

Podelitev nagrade bo nocoj v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo umetnosti zgodovinar, deželni konservator za avstrijsko Koroško Gorazd Živkovič.

NSKS in KKZ Einspielerjevo nagrado podeljujeta ljudem, ki se odlikujejo po prizadevanjih za uveljavitev slovenske narodnostne skupnosti v avstrijski in mednarodni družbi.

Nagrada je poimenovana po slovenskem duhovniku, politiku, publicistu Andreju Einspielerju, ki velja tudi za očeta koroških Slovencev. Einspieler je kot duhovnik deloval v različnih krajih na avstrijskem Koroškem, od 1846 naprej v Celovcu. Leta 1848 je soustanovil Slovensko društvo v Celovcu, po letu 1848 je postal eden najvidnejših političnih publicistov na avstrijskem Koroškem. Ustanovil je več časopisov, med drugim Slovenca in Mir. Leta 1851 je bil skupaj s škofom Antonom Martinom Slomškom in profesorjem Antonom Janežičem soustanovitelj in prvi predsednik Društva sv. Mohorja, ki je pozneje postala Družba sv. Mohorja, danes Mohorjeva - Hermagoras.

Einspieler se je zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, sožitje obeh narodov na avstrijskem Koroškem, splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev je bil med letoma 1862 in 1863, 1871 do 1878 ter 1880 in 1888 poslanec v koroškem deželnem zboru.