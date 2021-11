Newyorške borze končale neenotno

New York, 11. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vrednost tehnoloških delnic se je namreč zvišala, s tem pa so se povrnile izgube, ki so jih utrpele v prejšnji seji, ko je zaskrbljenost zaradi inflacije povzročila razprodajo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.