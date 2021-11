Večer o vladnem discipliniranju (12. 11.)

Maribor, 11. novembra - Urška Mlinarič v komentarju Poslušnost in kazen piše o vladnih ukrepih v zvezi z epidemijo covid-19 v zadnjem letu in pol. Poudarja, da vlada retoriko discipliniranja na državljanih preizkuša znova in znova, vedno z istimi rezultati in brez učinka, kar se po njenih besedah še najbolj pozna na področju vzgoje in izobraževanja.