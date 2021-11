Vladna ekipa danes na obisk v jugovzhodno Slovenijo

Novo mesto/Kočevje/Črnomelj, 12. novembra - Vladna ekipa se bo danes v okviru regijskih obiskov mudila v jugovzhodni Sloveniji. Dopoldne se bo najprej sešla na delovnem posvetu v Ribnici, nato pa se bodo premier in ministri razkropili po regiji in ločeno obiskali več podjetij, zavodov in občin. Obisk bodo sklenili zvečer na javni tribuni o razvoju Jugovzhodne regije v Novem mestu.