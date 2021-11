Visoka zmaga Rusov proti Cipru

Ljubljana, 11. novembra - Ruska nogometna reprezentanca ostaja vodilna v skupini H kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022, v kateri igra tudi Slovenija. Rusi so tokrat premagali Ciper s 6:0 in imajo po predzadnji tekmi 22 točk. Preostali tekmi predzadnjega kroga v tej skupini Slovaška - Slovenija in Malta - Hrvaška bosta ob 20.45.