EU uskladila kazenskopravne instrumente s pravili o varstvu osebnih podatkov

Bruselj, 11. novembra - V Evropskem parlamentu je danes potekal politični trialog o uskladitvi obstoječe direktive o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah in okvirnega sklepa Sveta EU o skupnih preiskovalnih skupinah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov. Pogovori so bili uspešni in politični dogovor dosežen, so sporočili z ministrstva za pravosodje.