Primorske novice o stanju v Bosni in Hercegovini (12. 11.)

Koper, 11. novembra - Antiša Korljan v komentarju Pa mirna Bosna? piše o Bosni in Hercegovini in trenutnem stanju, ki vlada v tej državi. Poudarja, da je ta še vedno močno prizadeta zaradi vojne v 90. letih prejšnjega stoletja in opozarja na potencialno nevarne konflikte, ki se v njej dogajajo danes.