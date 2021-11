Kustečeva pozvala k skupnim naporom za oblikovanje novih vizij znanja

Pariz, 11. novembra - Ministrica za izobraževanja, znanost in šport Simona Kustec se v Parizu udeležuje 41. zasedanja generalne konference Unesca, ki poteka od 9. do 24. novembra. Na razpravi o prihodnostih izobraževanja je pozvala k skupnim prizadevanjem za oblikovanje novih vizij znanja in izobraževanja za prihodnje generacije, so sporočili z ministrstva.