Vlada potrdila več kot milijon evrov za nakup športne opreme in pripomočkov za srednje šole

Ljubljana, 11. novembra - Vlada je v načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila nakup športne opreme in pripomočkov za potrebe srednjih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Projekt v vrednosti nekaj več kot milijon evrov bo zaključen še letos, so sporočili po seji vlade.