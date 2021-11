Poljska skrajna desnica ob dnevu neodvisnosti priredila shod proti EU

Varšava, 11. novembra - V Varšavi se je danes na tisoče ljudi zbralo na vsakoletnem shodu na dan neodvisnosti, ki ga je sklicala skrajna desnica in podprla nacionalistična vlada. Protestniki so izrazili svoje nestrinjanje z Evropsko unijo, zlasti v luči povečevanja napetosti med EU in Poljsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.