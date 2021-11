Na težave poštnih delavcev s preverjanjem pogoja PCT opozarja tudi Sindikat poštnih delavcev

Ljubljana, 11. novembra - Sindikat poštnih delavcev (SPD) se je pridružil Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije pri opozorilih na težave in stiske, s katerimi se trenutno zaradi dodatnih omejitev in ukrepov ob preverjanju pogoja PCT na terenu soočajo poštni delavci. Kot so zapisali, od inšpektorjev pričakujejo enako vnemo pri spoštovanju vseh pravil.