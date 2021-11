Na posvetu nevladnikov spomnili na pomen povezovanja med različnimi področji

Ljubljana, 11. novembra - Današnji posvet Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je pokazal, da imajo nevladne organizacije zelo različne izkušnje s posameznimi ministrstvi. Prav tako so si različne po obsegu sodelovanja z organizacijami, ki delujejo na drugih področjih. A prav to sodelovanje se je ponekod izkazalo za zelo pomembno.