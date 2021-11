Evropski poslanci podprli oblikovanje nove agencije EU za azil

Bruselj, 11. novembra - Evropski poslanci so danes v Bruslju podprli preoblikovanje Evropskega podpornega azilnega urada (Easo) v polnopravno agencijo EU za azil, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Nova agencija bo imela na voljo več finančnih sredstev in več pooblastil. Med drugim ji bo na voljo stalna rezerva 500 strokovnjakov za operativno podporo državam članicam.