Vreme: Ponoči bo na zahodu precej jasno, v notranjosti države pa se bo oblačnost spet zgostila

Ljubljana, 11. novembra - Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.